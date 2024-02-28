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Толкачева Катерина Стафеева

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Толкачева Катерина Стафеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
31-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.01.1810
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянская дочь
Дата крещения
24.01.1810
Священнослужители
священник Михайло Протопопов
Архивный код
ОГАЧО, ф.33, оп.5, д.16, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Соснина Ксения Анисимова
Отец - Соснин Анисим, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Толкачева Катерина Стафеева, крестьянская дочь
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Толкачев Стафей, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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