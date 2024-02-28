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Карабатов Мосей

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Карабатов Мосей
Тип записи
о рождении
Номер записи
28-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
22.01.1810
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
22.01.1810
Священнослужители
священник Михайло Протопопов
Архивный код
ОГАЧО, ф.33, оп.5, д.16, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Карабатова Татьяна Емельянова
Отец - Карабатов Емельян, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Карабатова Ан(неразборчиво), крестьянская дочь
Упомянутый в записи - брат воспреемника №1, Карабатов Мосей, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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