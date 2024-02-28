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Тимофей Павлов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Тимофей Павлов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
27-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.01.1810
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Уфимский
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата крещения
18.01.1810
Священнослужители
священник Петр Мутин
Архивный код
ОГАЧО, ф.33, оп.5, д.16, лист: 1об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Тимофей Павлов
Отец - Павел Гордеев, крестьянин (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Григорий Гордеев, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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