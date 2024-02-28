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Седухин Степан

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Седухин Степан
Тип записи
о рождении
Номер записи
20-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.01.1810
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
10.01.1810
Священнослужители
священник Петр Мутин
Архивный код
ОГАЧО, ф.33, оп.5, д.16, лист: 1об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Седухина Татьяна Степанова
Отец - Седухин Степан, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Марфа Алексеева, крестьянская дочь
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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