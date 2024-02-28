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Аистов Павел Матвеев

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Аистов Павел Матвеев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
17-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.01.1810
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
09.01.1810
Священнослужители
священник Петр Мутин
Архивный код
ОГАЧО, ф.33, оп.5, д.16, лист: 1об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Аистов Павел Матвеев
Отец - Аистов Матвей, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Аистов Иван, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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