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Лепихин Ермил Ларионов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Лепихин Ермил Ларионов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
15-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.01.1810
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
09.01.1810
Священнослужители
священник Петр Мутин
Архивный код
ОГАЧО, ф.33, оп.5, д.16, лист: 1об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Лепихин Ермил Ларионов
Отец - Лепихин Ларион, крестьянин
Воспр. - Лепихин Ларион, крестьянин
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Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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