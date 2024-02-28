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Климова Мелания Иванова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Климова Мелания Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
152-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
21.11.1808
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата смерти
21.11.1808
Возраст (лет)
48
Причина смерти
венерическою
Священнослужители
Исповедывал: священник Михайло Протопопов; Совершал погребение: священник Михайло Протопопов, дьякон Константин Михайлов, дьячок Василий Протопопов
Архивный код
ОГАОО, ф.173, оп.11, д.432, лист: 15об
Полная запись МК
Счёт умерших: 73 жен
Умерш. - Климова Мелания Иванова, крестьянская вдова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Лидией Шумаковой

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