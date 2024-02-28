Фролова Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролова Дарья Иванова

Фролова Дарья Иванова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Фролова Дарья Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
140-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
20.10.1808
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата смерти
20.10.1808
Возраст (недель)
30
Причина смерти
жабою
Священнослужители
Совершал погребение: священник Михайло Протопопов, дьякон Константин Михайлов, дьячок Василий Протопопов
Архивный код
ОГАОО, ф.173, оп.11, д.432, лист: 15
Полная запись МК
Счёт умерших: 66 жен
Умерш. - Фролова Дарья Иванова, крестьянская дочь (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Отец умерш. - Иван Фролов, крестьянин (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Лидией Шумаковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close