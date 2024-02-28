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Лесникова Дарья Петрова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Лесникова Дарья Петрова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
136-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
04.10.1808
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата смерти
04.10.1808
Возраст (лет)
6
Причина смерти
горячкою
Священнослужители
Совершал погребение: священник Михайло Протопопов, дьякон Константин Михайлов, дьячок Василий Протопопов
Архивный код
ОГАОО, ф.173, оп.11, д.432, лист: 15
Полная запись МК
Счёт умерших: 65 жен
Умерш. - Лесникова Дарья Петрова, крестьянская дочь (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Отец умерш. - Лесников Петр, крестьянин (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Лидией Шумаковой

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