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Ермаков Авдей Епифанов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Ермаков Авдей Епифанов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
131-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
23.09.1808
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата смерти
23.09.1808
Возраст (лет)
70
Причина смерти
старостью
Священнослужители
Исповедывал: священник Михайло Протопопов; Совершал погребение: священник Михайло Протопопов, дьякон Константин Михайлов, дьячок Василий Протопопов
Архивный код
ОГАОО, ф.173, оп.11, д.432, лист: 15
Полная запись МК
Счёт умерших: 70 муж
Умерш. - Ермаков Авдей Епифанов, крестьянин (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Лидией Шумаковой

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