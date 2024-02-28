Воняшкин Мосей
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
- ФИО
- Воняшкин Мосей
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 117-с
- Роль персоны
- Отец умерш.
- Дата события
- 25.08.1808
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Статус персоны
- крестьянин
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Михайло Протопопов, дьякон Константин Михайлов, дьячок Василий Протопопов
- Архивный код
- ОГАОО, ф.173, оп.11, д.432, лист: 14об
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 60 муж
Умерш. - Воняшкин Лазар Мосеев, крестьянский сын
Отец умерш. - Воняшкин Мосей, крестьянин
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- Индексация данных проведена Лидией Шумаковой
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