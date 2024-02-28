Воняшкин Лазар Мосеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоняшкин Лазар Мосеев

Воняшкин Лазар Мосеев

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
ФИО
Воняшкин Лазар Мосеев
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
117-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
25.08.1808
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянский сын
Дата смерти
25.08.1808
Возраст (месяцев)
5
Причина смерти
поносом
Священнослужители
Совершал погребение: священник Михайло Протопопов, дьякон Константин Михайлов, дьячок Василий Протопопов
Архивный код
ОГАОО, ф.173, оп.11, д.432, лист: 14об
Полная запись МК
Счёт умерших: 60 муж
Умерш. - Воняшкин Лазар Мосеев, крестьянский сын
Отец умерш. - Воняшкин Мосей, крестьянин
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Лидией Шумаковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close