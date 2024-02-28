Шмаков Никифор Тимофеев
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
- ФИО
- Шмаков Никифор Тимофеев
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 112-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 01.08.1808
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. пункт приписки
- завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
- Дата смерти
- 01.08.1808
- Возраст (недель)
- 25
- Причина смерти
- корью
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Михайло Протопопов, дьякон Константин Михайлов, дьячок Василий Протопопов
- Архивный код
- ОГАОО, ф.173, оп.11, д.432, лист: 14об
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 58 муж
Умерш. - Шмаков Никифор Тимофеев, крестьянский сын (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Отец умерш. - Шмаков Тимофей, крестьянин (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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- Индексация данных проведена Лидией Шумаковой
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