Волегов Федор
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область)
- ФИО
- Волегов Федор
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 106-с
- Роль персоны
- Отец умерш.
- Дата события
- 28.07.1808
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Михайло Протопопов, дьякон Константин Михайлов, дьячок Василий Протопопов
- Архивный код
- ОГАОО, ф.173, оп.11, д.432, лист: 14об
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 54 муж
Умерш. - Волегов Василей Федоров, крестьянский сын (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Отец умерш. - Волегов Федор, крестьянин (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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- Индексация данных проведена Лидией Шумаковой
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1770
Неизвестно