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Ульяна Федоровна

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Ульяна Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
425-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.12.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
жена
Дата крещения
06.12.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 99
Полная запись МК
Счёт родившихся: 128 жен
Урожд. - Михаил Ермолаевна
Отец - Ермолай Иванович, удельный крестьянин (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Мать - Наталья Гавриловна (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Дмитрий Степанович, удельный крестьянин (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Мария Гавриловна, удельная девица
Воспр. - Ульяна Федоровна, жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №воспреемника №2, …ан Моисеевич, 0
Примечание: Михаил и Варвара записаны под одним номером, пометки о близнецах нет, восприемники не разделены
Примечание / Дополнительно
Михаил и Варвара записаны под одним номером, пометки о близнецах нет, восприемники не разделены
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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