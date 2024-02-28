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Евсей Прокопьевич

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Евсей Прокопьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
424-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
27.11.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Дата крещения
03.12.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 99
Полная запись МК
Счёт родившихся: 102 муж
Урожд. - Николай Алексеевич
Отец - Алексей Лукъянович, удельный крестьянин (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Мать - Екатерина Васильевна (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Василий Васильевич, удельный крестьянин (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Евдокия Ефремовна, жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №воспреемника №2, Евсей Прокопьевич, 0
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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