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Ефимия Герасимовна

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Ефимия Герасимовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
423-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.11.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
дочь
Дата крещения
29.11.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 98
Полная запись МК
Счёт родившихся: 127 жен
Урожд. - Екатерина Ивановна
Отец - Иван Михайлович, удельный крестьянин
Мать - Екатерина Кирсановна
Воспр. - Ефимия Герасимовна, дочь
Воспр. - Федор Евсеевич, 0
Упомянутый в записи - отец воспреемника №воспреемника №2, Герасим Михайлович, 0
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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