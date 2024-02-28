Осип Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсип Иванович

Осип Иванович

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Осип Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
421-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.11.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
билетный солдат
Дата крещения
22.11.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 98
Полная запись МК
Счёт родившихся: 101 муж
Урожд. - Михаил Осипович
Отец - Осип Иванович, билетный солдат
Мать - Мария Захаровна
Воспр. - Илья Семенович, 0
Воспр. - Параскева Ивановна, удельная вдова
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close