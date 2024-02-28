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Леонтий Егорович

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Леонтий Егорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
420-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
17.11.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
22.11.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 98
Полная запись МК
Счёт родившихся: 100 муж
Урожд. - Михаил Ефремович
Отец - Ефрем Карпович
Мать - Васса Федоровна
Воспр. - Дорофей Данилович, 0
Воспр. - Матрена Осиповна, крестьянская жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №воспреемника №2, Леонтий Егорович, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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