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Ефрем Карпович

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Ефрем Карпович
Тип записи
о рождении
Номер записи
420-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.11.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Дата крещения
22.11.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 98
Полная запись МК
Счёт родившихся: 100 муж
Урожд. - Михаил Ефремович
Отец - Ефрем Карпович
Мать - Васса Федоровна
Воспр. - Дорофей Данилович, 0
Воспр. - Матрена Осиповна, крестьянская жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №воспреемника №2, Леонтий Егорович, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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