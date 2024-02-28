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Кирилл Иванович

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Кирилл Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
419-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.11.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
21.11.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 98
Полная запись МК
Счёт родившихся: 99 муж
Урожд. - Михаил Кириллович
Отец - Кирилл Иванович, крестьянин
Мать - Агафья Петровна
Воспр. - Матрена Ильинична, крестьянская дочь-девица
Воспр. - Филипп Тимофеевич, 0
Упомянутый в записи - отец воспреемника №воспреемника №2, Илья Игнатьевич, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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