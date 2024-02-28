Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Александрович

Иван Александрович

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Иван Александрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
417-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.11.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.
Дата крещения
16.11.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 97
Полная запись МК
Счёт родившихся: 97 муж
Урожд. - Григорий Романович
Отец - Роман Николаевич, крестьянин (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Мать - Васса Александровна (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Анна Николаевна, крестьянская жена
Воспр. - Иван Александрович, крестьянин (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №воспреемника №2, Иван Тихонович, крестьянин
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close