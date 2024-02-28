Татьяна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Игнатьевна

Татьяна Игнатьевна

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Татьяна Игнатьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
415-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.11.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
удельная жена
Дата крещения
14.11.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 97
Полная запись МК
Счёт родившихся: 124 жен
Урожд. - Марья Ивановна
Отец - Иван Андреевич, крестьянин
Мать - Евдокия Савельевна
Воспр. - Иван Михайлович, крестьянин
Воспр. - Татьяна Игнатьевна, удельная жена
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close