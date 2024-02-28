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Фока Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Фока Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
414-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.11.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
08.11.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 97
Полная запись МК
Счёт родившихся: 96 муж
Урожд. - Михаил Фокич
Отец - Фока Григорьевич, крестьянин
Мать - Марья Григорьевна
Воспр. - Евдокия Ивановна, крестьянская дочь-девица
Воспр. - Карп Дмитриевич, крестьянин
Упомянутый в записи - отец воспреемника №воспреемника №2, Иван Степанович, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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