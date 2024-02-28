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Григорий Иванович

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Григорий Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
413-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.11.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
08.11.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 97
Полная запись МК
Счёт родившихся: 123 жен
Урожд. - Матрена Григорьевна
Отец - Григорий Иванович, крестьянин
Мать - Екатерина Назаровна
Воспр. - Агафья Назаровна, крестьянская жена
Воспр. - Сергей Семенович, крестьянин
Упомянутый в записи - муж воспреемника №воспреемника №2, Ермолай Васильевич, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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