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Агафья Ермолаевна

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Агафья Ермолаевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
412-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.11.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
05.11.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 97
Полная запись МК
Счёт родившихся: 122 жен
Урожд. - Матрена Захаровна
Отец - Захар Васильевич
Мать - Варвара Маркеловна
Воспр. - Агафья Ермолаевна, крестьянская жена
Воспр. - Дмитрий Николаевич, крестьянин
Упомянутый в записи - муж воспреемника №воспреемника №2, Иван Николаевич, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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