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Игнатий Леонтьевич

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Игнатий Леонтьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
411-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.11.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
05.11.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 97
Полная запись МК
Счёт родившихся: 121 жен
Урожд. - Матрена Фадеевна
Отец - Фадей Ефремович, крестьянин
Мать - Параскева Леонтьевна
Воспр. - Елизавета Федоровна, крестьянская жена
Воспр. - Игнатий Леонтьевич, крестьянин
Упомянутый в записи - муж воспреемника №воспреемника №2, Ефим Николаевич, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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