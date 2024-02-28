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Ульяна Лукъяновна

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Ульяна Лукъяновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
408-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.11.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Дата крещения
01.11.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 96
Полная запись МК
Счёт родившихся: 119 жен
Урожд. - Матрена Филипповна
Отец - Филипп Дмитриевич, крестьянин
Мать - Ульяна Лукъяновна
Воспр. - Анна Сергеевна, крестьянская жена
Воспр. - Филипп Кононович, крестьянин
Упомянутый в записи - муж воспреемника №воспреемника №2, Федор Егорович, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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