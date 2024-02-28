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Тарас Герасимович

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Тарас Герасимович
Тип записи
о рождении
Номер записи
407-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
29.10.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Дата крещения
29.10.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 96
Полная запись МК
Счёт родившихся: 118 жен
Урожд. - Матрена Анисимовна
Отец - Анисим Абрамович, удельный крестьянин (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Мать - Домна Михайловна (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Василий Архипович, удельный крестьянин (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Олимпиада Алексеевна, жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №воспреемника №2, Тарас Герасимович, 0
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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