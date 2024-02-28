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Андрей Николаевич

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Андрей Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
406-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.10.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
25.10.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 96
Полная запись МК
Счёт родившихся: 94 муж
Урожд. - Иаков Андреевич
Отец - Андрей Николаевич, крестьянин
Мать - Акилина Ивановна
Воспр. - Анна Ефимовна, крестьянская жена
Воспр. - Дмитрий Давыдович, крестьянин
Упомянутый в записи - муж воспреемника №воспреемника №2, Павел Прокопьевич, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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