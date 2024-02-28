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Александра Михайловна

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Александра Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
403-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.10.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
удельная вдова
Дата крещения
22.10.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 95
Полная запись МК
Счёт родившихся: 92 муж
Урожд. - Дмитрий
Мать - Параскева Никитична, удельно-крестьянская жена (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Александра Михайловна, удельная вдова
Воспр. - Андрей Игнатьевич, отставной солдат (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Примечание: мать - жена умершего крестьянина
Примечание / Дополнительно
мать - жена умершего крестьянина
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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