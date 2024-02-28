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Параскева Никитична

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Параскева Никитична
Тип записи
о рождении
Номер записи
403-р
Роль персоны
Мать
Дата события
22.10.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
удельно-крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.
Дата крещения
22.10.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 95
Полная запись МК
Счёт родившихся: 92 муж
Урожд. - Дмитрий
Мать - Параскева Никитична, удельно-крестьянская жена (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Александра Михайловна, удельная вдова
Воспр. - Андрей Игнатьевич, отставной солдат (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Примечание: мать - жена умершего крестьянина
Примечание / Дополнительно
мать - жена умершего крестьянина
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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