Степан Давыдович
Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
- ФИО
- Степан Давыдович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 402-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 20.10.1859
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Симбирская
- Уезд прихода
- Алатырский
- Место прихода
- Поводимово
- Статус персоны
- удельный крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.
- Дата крещения
- 22.10.1859
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 95
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 91 муж
Урожд. - Иаков Кондратьевич
Отец - Кондратий Иванович, удельный крестьянин (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Мать - Агафья Дмитриевна (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Васса Даниловна, дочь-девица
Воспр. - Степан Давыдович, удельный крестьянин (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №воспреемника №2, Данила Степанович, 0
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- Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой
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