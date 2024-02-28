Михаил Семенович
Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
- ФИО
- Михаил Семенович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 400-р
- Роль персоны
- Упомянутый в записи
- Дата события
- 11.10.1859
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Симбирская
- Уезд прихода
- Алатырский
- Место прихода
- Поводимово
- Статус персоны
- умерший крестьянин
- Дата крещения
- 11.10.1859
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 95
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 116 жен
Урожд. - Параскева Афанасиевна
Отец - Афанасий Степанович, удельный крестьянин (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Мать - Екатерина Епифановна (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Гавриил Васильевич, удельный крестьянин (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Евдокия Алексеевна, умершего крестьянина жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №воспреемника №2, Михаил Семенович, умерший крестьянин
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.