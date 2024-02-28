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Евдокия Ивановна

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Евдокия Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
399-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.10.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
удельная девица
Дата крещения
11.10.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 95
Полная запись МК
Счёт родившихся: 89 муж
Урожд. - Ефим Игнатиевич
Отец - Игнатий Данилович, удельный крестьянин (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Мать - Евдокия Игнатьевна (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Евдокия Ивановна, удельная девица
Воспр. - Игнатий Васильевич, удельный крестьянин (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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