Марья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Трофимовна

Марья Трофимовна

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Марья Трофимовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
396-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.10.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
09.10.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 95
Полная запись МК
Счёт родившихся: 88 муж
Урожд. - Ефимий Егорович
Отец - Егор Кононович, удельный крестьянин (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Мать - Матрена Спиридоновна (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Кедров Александр, приходской священник
Воспр. - Марья Трофимовна, крестьянская жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №воспреемника №2, Григорий Алексеевич, крестьянин
Примечание: близнецы Ефимий и Пелагия
Примечание / Дополнительно
близнецы Ефимий и Пелагия
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close