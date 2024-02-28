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Андриян Васильевич

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Андриян Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
393-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.10.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
инвалидной команды рядовой солдат
Нас. пункт приписки
г. Алатырь, Алатырская вол., Алатырский у., Симбирская губ.
Дата крещения
01.10.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 94
Полная запись МК
Счёт родившихся: 87 муж
Урожд. - Петр Семенович
Отец - Семен Васильевич, билетный солдат (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Мать - Татьяна Прохоровна (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Андриян Васильевич, инвалидной команды рядовой солдат (г. Алатырь, Алатырская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Евдокия Игнатьевна, солдатка
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Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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