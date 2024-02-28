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Денис Семенович

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Денис Семенович
Тип записи
о рождении
Номер записи
382-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.09.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
удельный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.
Дата крещения
20.09.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 92
Полная запись МК
Счёт родившихся: 107 жен
Урожд. - Вера Денисовна
Отец - Денис Семенович, удельный крестьянин (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Мать - Екатерина Михайловна (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Ксения Ивановна, крестьянская жена
Воспр. - Петр Александрович, отставной солдат (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №воспреемника №2, Матвей Ефимович, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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