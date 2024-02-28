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Надежда Наумовна

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Надежда Наумовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
378-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.09.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Нас. пункт приписки
д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.
Дата крещения
20.09.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 92
Полная запись МК
Счёт родившихся: 103 жен
Урожд. - Надежда Наумовна
Отец - Наум Андреевич, удельный крестьянин (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Мать - Евдокия Гавриловна (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Анна Иосифовна, крестьянская жена
Воспр. - Федор Васильевич, крестьянин (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №воспреемника №2, Евстафий Сергеевич, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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