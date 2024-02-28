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Ефим Ильич

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Ефим Ильич
Тип записи
о рождении
Номер записи
377-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.09.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.
Дата крещения
17.09.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 92
Полная запись МК
Счёт родившихся: 80 муж
Урожд. - Иван Егорович
Отец - Егор Яковлевич, удельный крестьянин (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Мать - Дарья Трофимовна (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Ефим Ильич, крестьянин (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Ульяна Дмитриевна, крестьянская дочь-девица
Упомянутый в записи - отец воспреемника №воспреемника №2, Дмитрий Алексеевич, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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