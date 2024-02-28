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Мелания Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Мелания Григорьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
376-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.09.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
крестьянская дочь-девица
Дата крещения
14.09.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 91
Полная запись МК
Счёт родившихся: 79 муж
Урожд. - Дмитрий Михайлович
Отец - Михаил Григорьевич, крестьянин (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Мать - Дарья Никитична (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Илья Никанорович, крестьянин (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Мелания Григорьевна, крестьянская дочь-девица
Упомянутый в записи - отец воспреемника №воспреемника №2, Григорий Михайлович, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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