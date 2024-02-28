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Евдокия Семеновна

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Евдокия Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
375-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.09.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
умершего крестьянина жена
Дата крещения
14.09.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 91
Полная запись МК
Счёт родившихся: 78 муж
Урожд. - Аникита Ермолаевич
Отец - Ермолай Васильевич, удельный крестьянин (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Мать - Агафья Назаровна (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Евдокия Семеновна, умершего крестьянина жена
Воспр. - Федор Семенович, удельный крестьянин (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №воспреемника №2, Николай Назарович, умерший крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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