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Сергей Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Сергей Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
371-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
04.09.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
06.09.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 91
Полная запись МК
Счёт родившихся: 101 жен
Урожд. - Марья Павловна
Отец - Павел Яковлевич, удельный крестьянин (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Мать - Пелагея Алексеевна (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Пелагея Сергеевна, крестьянская дочь-девица
Воспр. - Платон Петрович, крестьянин (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №воспреемника №2, Сергей Яковлевич, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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