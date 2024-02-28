Иван Степанович
Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
- ФИО
- Иван Степанович
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 370-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 04.09.1859
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Симбирская
- Уезд прихода
- Алатырский
- Место прихода
- Поводимово
- Нас. пункт приписки
- с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.
- Дата крещения
- 06.09.1859
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 90
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 75 муж
Урожд. - Иван Степанович
Отец - Степан Иванович, удельный крестьянин (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Мать - Екатерина Кузьминична (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Анна Степановна, умершего крестьянина жена
Воспр. - Илья Семенович, крестьянин (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №воспреемника №2, Родион Иванович, умерший крестьянин
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- Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой
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