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Марфа Егоровна

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Марфа Егоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
367-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.09.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
крестьянская дочь-девица
Дата крещения
03.09.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 90
Полная запись МК
Счёт родившихся: 72 муж
Урожд. - Иван
Мать - Анна Федоровна, солдатская жена (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Марфа Егоровна, крестьянская дочь-девица
Воспр. - Михаил Игнатьевич, крестьянин (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №воспреемника №2, Егор Сергеевич, крестьянин
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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