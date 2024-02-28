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Анна Федоровна

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Анна Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
367-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.09.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
солдатская жена
Нас. пункт приписки
д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.
Дата крещения
03.09.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 90
Полная запись МК
Счёт родившихся: 72 муж
Урожд. - Иван
Мать - Анна Федоровна, солдатская жена (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Марфа Егоровна, крестьянская дочь-девица
Воспр. - Михаил Игнатьевич, крестьянин (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №воспреемника №2, Егор Сергеевич, крестьянин
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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