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Родион Тимофеевич

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Родион Тимофеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
364-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
29.08.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
30.08.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 89
Полная запись МК
Счёт родившихся: 98 жен
Урожд. - Марфа Филипповна
Отец - Филипп Родионович, билетный солдат (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Мать - Праскева Егоровна (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Агриппина Родионовна, крестьянская дочь-девица
Воспр. - Алексей Кононович, бывший заштатный дьячок (д. Чиндяново, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №воспреемника №2, Родион Тимофеевич, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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