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Осип Никифорович

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Осип Никифорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
363-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
28.08.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
30.08.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 89
Полная запись МК
Счёт родившихся: 97 жен
Урожд. - Марфа Игнатиевна
Отец - Игнатий Васильевич, крестьянин (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Мать - Степанида Осиповна (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Матрена Осиповна, крестьянская дочь
Воспр. - Терентий Никитич, крестьянин (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №воспреемника №2, Осип Никифорович, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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