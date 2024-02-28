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Анастасия Степановна

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Анастасия Степановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
356-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.08.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
солдатка
Дата крещения
16.08.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 88
Полная запись МК
Счёт родившихся: 94 жен
Урожд. - Марья Григорьевна
Отец - Григорий Матвеевич, крестьянин (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Мать - Марфа Григорьевна (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Анастасия Степановна, солдатка
Воспр. - Прокопий Егорович, крестьянин (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
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Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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