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Дарья Никифоровна

Из справочника
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
ФИО
Дарья Никифоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
344-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.07.1859
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Симбирская
Уезд прихода
Алатырский
Место прихода
Поводимово
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
26.07.1859
Священнослужители
Архивный код
ГАУО (Ульяновск), ф.134, оп.6, д.252, лист: 85
Полная запись МК
Счёт родившихся: 62 муж
Урожд. - Евдоким Васильевич
Отец - Василий Иванович, удельный крестьянин (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Мать - Мария Фадеевна (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Алексей Степанович, удельный крестьянин (с. Поводимово, Дубенская вол., Алатырский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Дарья Никифоровна, крестьянская жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №воспреемника №2, Флор Киприянович, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Рыбаковой

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